Грузовое судно взорвалось у берегов Турции

На грузовом судне у берегов Турции в Черном море произошел взрыв. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Согласно сообщению, корабль шел под флагом Панамы на погрузку угля в порт Трабзон. Взрыв произошел, предположительно, из-за утечки газа. По предварительным данным, в результате инцидента пропал без вести капитан сухогруза. Спасатели смогли спасти 16 человек экипажа. В настоящее время они госпитализированы в местные медицинские учреждения. В составе экипажа были граждане Египта, Албании, Грузии и Украины.