В России что ни день, то крупные пожары

Накануне поздним вечером в российском городе Мурманске, где недавно горел авианосец « Адмирал Кузнецов » , снова произошел пожар - загорелись склады базы снабжения «Фактор». Об этом со ссылкой на МЧС РФ пишут российские СМИ.

По официальным данным, база специализируется на поставках спецодежды и средств индивидуальной защиты. Детали и причины ЧП на складе пока не сообщаются.

По данным военного эксперта Игаля Левина, спецодежда, хранившаяся в Мурманске, на самом деле была военной формой для российской армии.

Утром 25 декабря в Краснодарском крае России также произошел крупный пожар. Согласно данным МЧС РФ, площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. Пожар возник в местном торговом центре «Вега». По предварительным данным, пожар произошел на втором этаже ТЦ, в магазине одежды.

Пользователи соцсетей отмечают, что в последнее время пожары в России возникают довольно часто.