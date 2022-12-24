Россияне готовят наступление на еще одном направлении в Донбассе

Российские войска надеются начать еще одно наступление в дополнение к атакам под Бахмутом и Авдеевкой. Речь идет о Лиманском направлении. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВС Украины Сергей Череватый.

"Российские оккупанты пытаются продвигаться по трем основным направлениям: Бахмутскому, Авдеевскому и сейчас попытаются проводить контрнаступательные действия на Лиманском. Украинские военнослужащие под постоянным шквалом огня, проявляя массовый героизм, не дают врагу прорвать нашу оборону и наносят ему системные потери", - пояснил он.

Украинские СМИ отмечают, что до настоящего времени на Лиманском направлении россияне продвинуться не пытались - с тех пор как оставили город в начале октября.