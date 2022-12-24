По «заблокированной» Лачинской дороге проехала очередная колонна машин миротворцев

На дороге Ханкенди - Лачин, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам, сообщили азербайджанские СМИ.

Транспортные средства российских миротворцев беспрепятственно проследовали по дороге.

Отметим, что в Армении сепаратисты Карабаха распространяют фейковую информацию, что якобы азербайджанская сторона, «заблокировав Лачинский коридор», создает гуманитарный кризис против жителей Карабаха. Участники мирной акции азербайджанцев против экотеррора на азербайджанских землях неоднократно заявляли, что могут создать одинаковые условия для прохода всех гражданских, в том числе нуждающихся в помощи мирных граждан.