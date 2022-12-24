Напряжение между Грецией и Турцией нарастает: Афины готовятся к опасному шагу

Ta Nea, одна из читаемых газет Греции, пишет, что в преддверии выборов в стране Афины готовятся увеличить пределы своих внутренних вод с 6 до 12 миль от некоторых участков острова Крит в Эгейском море. Сообщается, что правительство Греции преднамеренно попытается расширить границы своих внутренних вод с юга и запада, а не с востока острова, чтобы вызвать раздражение у Турции.

Напряженность между Грецией и Турцией ощутимо нарастает с середины этого года. Ожидается, что в ближайшие месяцы эта напряженность дойдет до опасного уровня, поскольку обе страны готовятся к выборам в следующем году. Так, греческие СМИ пишут, что Афины «готовятся реализовать план, который разозлит Анкару».

Сообщается, что Кириакос Мицотакис, который готовится отстаивать пост премьер-министра на предстоящих выборах, поддерживает данный план, подготовленный МИД Греции.

Источники в греческом МИД сообщили, что план может быть реализован в марте следующего года. По имеющейся информации, США также поддерживают его. Дело в том, что разведку углеводородов в этом регионе ведет американская компания ExxonMobil.

Следует отметить, что одной из основных причин напряженности между Грецией и Турцией является вооружение Грецией демилитаризованных островов в Эгейском море. По Лозаннскому мирному договору 1923 года эти острова принадлежат Греции, но размещение там военных сил запрещено. Турция рассматривает вооружение островов как угрозу своим национальным интересам. На этом фоне Греция активно вооружается. По данным Ta Nea, в следующем году страна получит новую партию французских истребителей Rafale.

Несколько дней назад греческие истребители F-16 заблокировали радары двух турецких истребителей той же модели над Эгейским морем. Турецкая сторона заявила, что в ответ на эту провокацию предприняла адекватные шаги. Греческие источники утверждали, что турецкие самолеты пытались обнаружить базу зенитно-ракетных комплексов С-300, расположенную на острове Джерит.