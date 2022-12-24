Акар раскритиковал антиазербайджанскую риторику в мире
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подверг критике антиазербайджанскую риторику некоторых стран.
«Как всегда, относительно ситуации между Азербайджаном и Арменией звучат далеко необъективные заявления. На протяжении 30 лет мы не услышали голоса ни стран, ни международных организаций, задействованных в миссии по урегулированию карабахского вопроса. Поэтому мы спрашиваем у тех, кто сейчас озвучивает подобные мнения: о чем вы думали до сих пор?» - цитирует Anadolu турецкого министра.