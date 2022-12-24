В Киеве отреагировали на слова Путина

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на заявления президента РФ Владимира Путина, в которых он обвинил Украину в нежелании садиться за стол переговоров и заявил, что действия России продиктованы желанием защитить русский народ.

В частности, Путин заявил, что деятельность «геополитических оппонентов в лице стран Запада направлена на растаскивание исторической России». Также лидер Кремля заверил, что Россия готова «договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело - не мы же отказываемся от переговоров, а они».

Как подчеркнул Михаил Подоляк: «Путину нужно вернуться к реальности: 1. Россия единолично напала на Украину и убивает (ее) граждан. Никаких других «стран, мотивов, геополитики» нет. 2. Россия не хочет переговоров, а пытается избежать ответственности. Это очевидно, поэтому движемся к трибуналу».