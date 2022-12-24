Агентство со ссылкой на анонимные источники, знакомые с этим вопросом, сообщило, что казахстанские финансовые компании скупают российский государственный долг с большой скидкой у инвесторов, которые не могут уйти с рынка из-за санкций и других ограничений, введенных после вторжения РФ в Украину.

Так, источники сообщили агентству, что в последние месяцы некоторые казахстанские брокерские компании и банки покупали или делали предложения по российским суверенным ценным бумагам, включая так называемые ОФЗ (облигации федерального займа - рублевые облигации, выпускаемые Минфином РФ - прим.).

Источники отказались предоставить дополнительную информацию или названия компаний, участвующих в сделках, однако сообщили, что регистрация долга в казахстанской клиринговой палате позволяет покупателям получать купонные и основные платежи.

Казахстанский финансовый регулятор использует котировки облигаций на российском рынке, чтобы определить, могут ли компании регистрировать прирост капитала, но не ответил на запрос о комментариях. Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана заявил, что не может раскрывать информацию, связанную с регистрацией облигаций местными брокерами.