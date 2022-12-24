Обманувшие 10 тысяч человек криптомошенники предстали перед судом

На подготовительном заседании уточнили анкетные данные обвиняемых. Суд назначен на 28 декабря.

На днях состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу жителей Баку Хаяла Яхъяева, Гюлары Абдуллаевой и Еганы Мамедовой, обвиняемых в крупном мошенничестве под видом продажи криптовалюты.

Отметим, что мошенников задержали сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД на основании поступившей информации.

Следователи выяснили, что Яхъяев, Абдуллаева и Мамедова учредили в Азербайджане компанию Insuccess, посредством которой организовали в стране ячейку международной финансовой пирамиды OCOS. Затем злоумышленники через соцсети запустили рекламу несуществующей криптовалюты. Обманутые пользователи охотно инвестировали в мошенническую схему, рассчитывая получить прибыль. Всего в сети мошенников попалось 10 тысяч граждан. В ходе обыска помещений, арендованных членами группировки, были найдены вещественные доказательства их преступной деятельности.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса.

Следователи также выяснили, что Хаял Яхъяев в прошлом был арестован за подобное преступление.