Украинцы ударили по штабу россиян: десятки раненых

Украинские военные ударили по штабу россиян в Херсонской области, где проводилось совещание офицеров, ранены до 70 российских военных, сообщили в Генштабе ВС Украины.

По информации украинского военного командования, удар по штабу был нанесен несколько дней назад, когда там проводили совещание офицеров Южного военного округа ВС РФ. "В результате до 70 военнослужащих получили ранения. Число погибших уточняется", - отметили в украинском Генштабе.

Также там добавили, что в Донецкой области украинские военные уничтожили четыре российских САУ 2С7 "Пион".