В Грузии сообщили об обнаружении новых запасов нефти

Британская нефтедобывающая компания Block Energy нашла запасы нефти у села Патардзеули на востоке Грузии, об этом сообщает грузинский ресурс Business Formula.

После последнего этапа тестирования скважины, стартовавшего 9 декабря, объемы добычи нефти на этом участке составляют 45 баррелей в день.

Месторождение в Патардзеули передали компании Block Energy в 2020 году. Добыча нефти там велась еще в советское время, например, в 1975-1985 годах добыча составила 98 млн баррелей.