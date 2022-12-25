В Беларуси загорелся российский истребитель – носитель «Кинжалов»

В Беларуси на аэродроме «Мачулищи» под Минском загорелся российский истребитель-перехватчик МиГ-31К. Об этом сообщила мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

По ее данным, у самолета по неизвестной причине произошло возгорание двигателя. Отмечается, что истребитель вышел из строя. Истребитель выведен из строя и не сможет летать в ближайшее время.

МиГ-31К способен нести и выпускать гиперзвуковые ракеты Х-47М «Кинжал». По данным из открытых источников, их скорость может в 10 раз превышать скорость звука. В Беларуси сейчас находятся как минимум три российских МиГ-31К. Они прибыли на аэродром Мачулищи под Минском 13 декабря.