В России пугают «неминуемым» дефицитом газа

По его словам, которые приводит Forbes, страны ЕС в этом году уже снизили потребление газа на 40-50 млрд куб. м за счет падения производства удобрений, металлургии, газохимии, и «это только начало».

Европа «неминуемо» столкнется с дефицитом газа: решение Евросоюза ввести потолок цен на газ и другие санкции провоцируют глубокий долгосрочный кризис, дестабилизацию в Европе, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

Новак считает, что решение ЕС ввести ценовой потолок на газ «показывает, что западные коллеги руководствуются не экономическим здравым расчетом, а лишь заигрывают со своими избирателями». «Если же говорить о долгосрочных перспективах, то такими решениями они провоцируют глубокий долгосрочный кризис, дестабилизацию в Европе», — считает Новак.

Он также отметил, что рост добычи газа в Норвегии и Великобритании будет носить краткосрочный характер, при этом поставки СПГ в Евросоюз могут быть нестабильны.

Новак также заявил, что сейчас в Европе наблюдается относительно спокойная ситуация с газом и нет резкого дефицита из-за того, что «локдауны в Китае сдержали рост спроса, а теплая погода — снизила в Европе объемы потребления».

Вице-премьер РФ допустил, что Европе будет сложно заместить российские нефтепродукты после ввода эмбарго. «Посмотрим, какие решения они в итоге примут. Пока для нас непонятно, чем они заместят наше топливо», — сказал Новак.