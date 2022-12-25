Застреливший курдов пенсионер признался в «ненависти к иностранцам»

Прокуратура Парижа сообщила, что обвиняемый в убийстве 23 декабря трех человек открыто заявил во время задержания, что совершил преступление на почве «ненависти к иностранцам», с целью «убить иностранцев».

Как сообщают французские СМИ со ссылкой на заявление прокуратуры, 69-летний обвиняемый был освобожден из-под стражи в тот же день «по состоянию здоровья» и доставлен в психиатрический лазарет. Согласно заявлению, обвиняемый является «депрессивным и склонным к суициду». После кражи в его доме в 2016 году он «загорелся желанием убивать мигрантов и иностранцев».

По данным прокуратуры, обвиняемый открыто заявил во время задержания, что совершил преступление на почве «ненависти к иностранцам», с целью «убить иностранцев». Задержанный рассказал, что ни с кем из убитых возле культурного центра знаком не был, и добавил, что не определил для себя точное количество жертв, он лишь хотел истратить боезапас и совершить самоубийство в конце. В итоге на улице он расстрелял двух женщин и мужчину, после чего зашел в соседнюю парикмахерскую, где ранил еще трех человек, прежде чем его задержали.

По данным прокуратуры, пять из шести человек, в которых стрелял француз, были с турецким гражданством, у шестого было французское гражданство. Также власти уточнили, что угрозы для жизни троих раненых больше нет. Двое из них остаются в больнице.