«Чтобы как можно быстрее победили»: в России вдохновились примером Чечни

Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко предложили Владимиру Путину создать по всей стране центры подготовки бойцов спецназа по аналогии с Российским университетом спецназа в чеченском Гудермесе, сообщили российские СМИ.

«Здесь, в Гудермесе, такая работа проведена, она проведена профессионально, и сегодня Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и значительной части России. Мы вместе будем эту работу продолжать, будем создавать центры в других территориях», — сказал Трутнев.

По его словам, «задача этих центров очень простая — чтобы наша страна становилась сильнее, и мы как можно быстрее победили».



Кадыров предложил основать РУС в 2013 году. На сайте центра сообщается, что он «призван стать авангардным звеном в системе безопасности России» и распространить передовые методики подготовки спецназа.