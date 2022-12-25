Зеленский предупредил украинцев об опасности в последние дни года

В последние дни 2022 года Россия может прибегнуть к новым обстрелам, предостерегает президент Украины Владимир Зеленский.

"Осталось несколько дней этого года. Мы должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным. Россия проиграла в этом году все, но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране, по нашей энергетике. Я знаю, что темнота не будет мешать нам приводить оккупантов к их новым поражениям, но мы должны быть готовы к любым сценариям", - сказал Зеленский во время вечернего обращения к украинцам.