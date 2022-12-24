Джейхун Наджафов, собкор 00:09

В политике подавления продолжающихся антиправительственных протестов иранские власти применяют методы классического массового терроризма времен большевиков и якобинцев. 23-летнего Мохсена Шекари и 23-летнего Маджидрезы Рахнаварда – двух участников протестов, казненных через повешение, – обвинили в «мухарибе». Согласно 183-196 статьям иранской конституции, «мухарибами» называют тех, кто выступает против Исламской Республики или «ведет войну против Бога». Другие подсудимые – такие, как Хамид Гарех Хасанлу, Саман Ясин Сейди и Махан Седарат, – были приговорены к смертной казни по тому же обвинению, а также за распространение «коррупции на Земле». По сообщению правозащитных организаций, под средневековыми пытками, без защиты адвокатов, без минимального соблюдения надлежащих судебных правовых процедур уже несколько человек были приговорены к смертной казни. Еще 20 человек ожидают приведения приговора в исполнение.

Маджидрезу Рахнаварда приговорили к смерти на основании выбитых под пытками признаний, за которыми последовали вопиюще несправедливый обвинительный процесс и бутафорское судебное разбирательство. «Это преступление должно повлечь за собой серьезные последствия для Исламской Республики», - написал в «Твиттере» Махмуд Амири-Могаддам, директор базирующейся в Норвегии правозащитной организации Iran Human Rights. Рахнаварда повесили на 23-й день после ареста; утром его родителям позвонил чиновник и сказал: «Мы казнили вашего сына и похоронили его тело на кладбище Бехеште-Захра». Государственное телевидение Ирана показало видеозапись, на которой Рахнавард стоит с завязанными глазами и загипсованной левой рукой. После его казни иранская молодежь, прорвав кордоны полиции, скандировала «Шахид Маджидреза Рахнавард!», «Смерть Хаменеи!» – и прошла к могиле Рахнаварда, где провела антиправительственный митинг. Это было послание властям: «Нас не запугать!» Сейчас тысячам задержанных грозит обвинение в «мухарибе» – а это значит, что власти готовы к массовым казням протестующих. Иранские правозащитники, юристы и оппозиционно настроенное духовенство обращают внимание на то, что в деле казненных лиц не фигурировало оружие, также не было пострадавших от вооруженной борьбы или чего-то подобного, что можно бы было связать с определением «вести войну». Шекари и Рахнавард были арестованы в то время, когда перекрывали автомобильное движение. Выносить смертные приговоры в назидание недовольным режимом людям – это обычная практика властей Ирана. Во время протестной волны 1999, 2009, 2018 годов власти подвергали участников антиправительственных акций пыткам, ломали им руки, выкручивали суставы, но казнили только после подавления митингов и демонстраций. В случае революционной волны 2022 года смертные приговоры выносят в срочном порядке в качестве меры устрашения и усмирения собственного народа. Иранские эксперты в беседе с haqqin.az отметили, что режим ведет себя как обычный террорист, который захватил самолет с пассажирами и по одному убивает заложников, пока его требования не выполнят. Только в данном случае заложниками являются 15 тысяч арестованных студентов и других демонстрантов. Приговоры за «войну с Исламской Республикой» или за «войну с Аллахом» являются ультиматумом улице: будете продолжать протесты - будем убивать арестованных демонстрантов. В соответствии с исламскими уголовными законами обвинение в «мухаребе» предусматривает казнь через повешение, отсечение правой руки и левой ноги. Но при вынесении таких приговоров должны быть улики. Такие, например, как изъятое оружие. Но за 43 года режим выносил тысячи таких обвинений без малейших доказательств. Иными словами, это санкционированные властями убийства противников исламского режима. Убийства Мохсена Шекари и Маджида Рахнаварда были настолько сфальсифицированным актом устрашения, что даже некоторые муллы из Кума поставили под сомнение обоснованность казней этих лиц.

Надо отметить, что старт террористическим методам борьбы с протестами дал сам аятолла Хаменеи. За два дня до вынесения Мохсену Шекари смертного приговора Хаменеи заявил, что «головорезы» (в каждой речи рахбар называет протестующих то «головорезами», то «насекомыми»), которые угрозами вынуждали водителей остановить движение по дороге, заслуживают смертной казни. «За это они должны понести наказание; так раньше незаживающие раны прижигались каленым железом. Жгли – и готово», – сказал он. Шариатские судьи поняли это указание рахбара буквально – и стали вешать людей. Как сообщил haqqin.az иранский политолог Алиреза Ардебили, статью закона о «мухаребе» аятолла Хомейни скопировал со сталинской 58 статьи о «врагах народа». Хомейни был малообразованным человеком, но хотел создать систему единоличной власти, полного подавления инакомыслия и тотального контроля над населением страны. Хомейни черпал идеи из успешного, на его взгляд, опыта большевистской революции. Тогда им был принят аналог 58-й сталинской статьи – закон о «борьбе с Аллахом», что равнозначно борьбе с Исламской Республикой и лично с аятоллой Хомейни. По этой статье можно обвинить и расстрелять кого угодно, будь то поэт, написавший свободолюбивые стихи, диссидент-либерал или боевик из Моджахедин-э-Халк. Хомейни не придавал особого значения юридической стороне дела, а создавал страну для тех, кто в чалме, и презирал тех, кто в галстуке. Для его преемника Хаменеи вопрос о ценности человеческой жизни также стоит на последнем месте. Во время пандемии он запретил все тесты и вакцины из ненавистного Запада, не разрешил открыть британские модульные ковид-центры. И ничего, что от ковида умерли десятки тысяч иранцев, зато мракобесные принципы хомейнизма остались незыблемыми. С той идеологией, которой руководствуется иранская элита, можно запросто устроить «большой террор» и сотнями вешать несогласных с режимом людей. Вопрос в том, остановит ли террор гражданское неповиновение.