В России считают «бессмысленными» переговоры с Зеленским

Москва борется «не с украинским народом», а «с киевским режимом», на котором лежит ответственность за множество «загубленных жизней», и любые переговоры с ним «бессмысленны», считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Россия не раз и не два подчеркивала: мы боремся не с украинским народом, а с засевшей в Киеве нацистской сволочью, захватившей власть в результате государственного переворота. Наши враги при этом в средствах не стесняются - на их совести... тысячи разрушенных домов, загубленных жизней, беженцев и обездоленных людей. А потому любые переговоры с нынешним марионеточным украинским руководством стали абсолютно бессмысленны еще в прошлом году», - цитируют российские СМИ Медведева.