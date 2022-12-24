Медведев: России нужны гарантии безопасности

Новые договоренности по разоружению России в настоящее время не нужны, но чем быстрее она получит гарантии максимальной безопасности, тем быстрее нормализуется ситуация, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация», - цитируют Медведева российские СМИ.

Если же гарантии не будут даны, то напряжение, по его словам, «будет сохраняться неопределенно долго».

По мнению Медведева, мир балансирует «на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы». Он уверен, что «наших врагов» сейчас останавливает только понимание, что Москва «будет руководствоваться основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания».

«И в случае, если возникнет реальная угроза, будет действовать по ним. Беда в том, что в таком случае никто впоследствии не разберется, что это было - ответно-встречный удар или превентивный. Это, конечно, пугает западных благодетелей», - добавил зампред Совбеза РФ.