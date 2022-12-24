Генерал рассказал, к чему нужно готовиться Украине

Украинский генерал отметил, что Россия будет наступать, мобилизовать и учить своих людей. "Одна из ошибок последних полгода – то, что мы в прессе слышим недооценку противника и нам подают информацию, что против нас воюют одни алкоголики и наркоманы. Между тем, чтобы его уничтожить, мы должны иметь подготовленного, обученного, вооруженного украинского воина, который четко знает, как уничтожать врага. 300 тысяч они отмобилизовали и еще способны отмобилизовать 300 тысяч, и полмиллиона", – приводят слова военного украинские СМИ.

По словам Кривоноса, не стоит недооценивать способности врага: "Мы увидели, как они используют свою тактику заваливания нашей территории собственными трупами. На определенных участках это дает результаты, что они, не считаясь с потерями, бросают столько живой силы, что у нас или не хватает боеприпасов или оружия, чтобы их уничтожать... Нам надо готовиться к затяжной войне, и она не закончится в феврале или марте следующего года".