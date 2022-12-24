В России указали на угрозу прямого военного столкновения с США

По его словам, Вашингтон намерен наращивать помощь Киеву, в конечном счете может решиться на поставки ВСУ дальнобойных ракет и беспилотников, которые способны наносить удары вглубь российской территории.

Противостояние России и США обострится в следующем году и рискует близко подойти к ситуации прямого военного столкновения. Такое мнение выразил российским СМИ замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

"Я не думаю, что мы достигли дна российско-американских отношений. Мне кажется, что, к сожалению, они продолжат ухудшаться, продолжится эскалация, в том числе в Украине, связанная со все большей вовлеченностью туда Соединенных Штатов... На каком-то этапе в следующем году мы можем оказаться с США на грани прямого военного столкновения", - заявляет Суслов.

По его мнению, война в Украине имеет принципиальное значение для администрации Байдена, в Вашингтоне эту войну рассматривают как противостояние США и России, в котором на кону судьба американской гегемонии в мире. Именно этим обусловлена беспрецедентная поддержка Украины со стороны Запада, объемы которой будут только нарастать, указал Суслов.

Он считает маловероятной возможность разрыва дипотношений между Москвой и Вашингтоном в ближайшей перспективе. Россия и США заинтересованы в наличии канала оперативной связи, которую посольства двух стран помогают поддерживать.