Медведев уверен, что «враги России будут повержены»

Уходящий год продемонстрировал, что нормальные отношения России с Западом невозможны в ближайшие «годы, может быть, на десятилетия вперед», считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Это не наш выбор. Теперь — обойдемся без них, до тех пор, пока к власти там не придет новое поколение разумных политиков...», — написал Медведев в своей статье, опубликованной в российских СМИ.

Он считает, что России «не с кем, не о чем, да и незачем говорить» на Западе.

Итогами года для России Медведев назвал: десять месяцев с ввода войск в Украину, это решение стало «трудным, вынужденным шагом под давлением обстоятельств», Россия сделает все, чтобы «отвратительный режим киевских националистов» прекратил существование; переориентацию поставок из России на другие рынки, сохранение инфляции «в управляемых пределах» и адаптация финансовой системы; «системный кризис на Западе», формирование новых центров развития и погружение в «кризис невиданных масштабов» мировой хозяйственной системе; Запад балансируют между «жгучим желанием максимально унизить, обидеть, расчленить и уничтожить Россию» и стремлением избежать конфликта с применением ядерного оружия, Москва будет руководствоваться Основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.

Завершает свой спич Медведев словами, что «враги России будут повержены... Правда восторжествует! Будущее за нами».