В Косово новое обострение

Вечером в воскресенье, 25 декабря, подразделения спецназа косовской полиции напали на сербов, которые находятся на баррикадах на севере Косово, сообщили сербские СМИ.

После инцидента президент Сербии Александар Вучич провел консультации с премьер-министром Аной Брнабич и командованием вооруженными силами страны.

Начальник Генштаба ВС Сербии генерал Милан Мойсилович заявил, что ситуация на севере Косово сложная. "В настоящее время я нахожусь в пути, еду в Рашку. В любом случае задачи, поставленные перед сербской армией и мной как начальником Генштаба, точны и ясны и будут полностью реализованы. Ситуация сложная и требует присутствия армии Сербии вдоль административной линии", - заявил Мойсилович.