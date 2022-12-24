В России не собираются «разговаривать на условиях» Зеленского

Россия не отвергает возможность «политического урегулирования» в Украине, однако говорить на условиях, которые выдвигает Киев, Москва не собирается. Об этом в интервью российским СМИ заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

«Хотя Россия не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не собираемся», — подчеркнул Галузин.

Предложения президента Украины Владимира Зеленского, «при выполнении которых он якобы готов на перемирие с Россией», Галузин назвал неприемлемыми.

«Абсурдным является и предложение украинского лидера сделать «жест доброй воли» и вывести российские войска с территории Украины к Рождеству», — сказал замглавы российского МИД.

12 декабря Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран G7 заявил, что предлагает Москве пойти на «конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию» и вывести войска из Украины к Рождеству.