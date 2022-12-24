Вице-премьер России: «В Азербайджане - дефицит газа»

Россия договорилась с Азербайджаном увеличить поставки газа для его внутреннего потребления, в будущем может обсудить и своповые поставки, заявил в интервью ТАСС вице-премьер РФ Александр Новак.

"С Азербайджаном есть договоренность об увеличении поставок, так как у них пока еще есть дефицит газа. В дальнейшем, когда они увеличат добычу газа, мы сможем обсудить и свопы", — сказал он.

Новак также отметил, что Россия обсуждает рост поставок газа для внутренних рынков Казахстана и Узбекистана на фоне увеличения потребления ими этого вида топлива.

Кроме того, по его словам, Россия в дальней перспективе может направить свой природный газ на рынки Афганистана и Пакистана.