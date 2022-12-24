Украина нанесла удар по стратегическому аэродрому в России

Украинские вооруженные силы вновь нанесли удары по стратегическому аэродрому вбилизи города Энгельс (Саратовская область).

Об этом сообщает украинские СМИ.

Российские СМИ со ссылкой на местные паблики также сообщают о взрывах вблизи аэродрома, где базируется дальняя стратегическая авиация, обстреливающая Украину с большого расстояния крылатыми ракетами.



На видео, размещенном в популярном телеграм-канале Baza, также слышна сирена. Именно с этого аэродрома взлетают стратегические бомбардировщики, наносящие ракетные удары по территории Украины.

Напомним, что это второй удар по этому аэропорту.

5 декабря Минобороны России сообщило о взрывах на двух российских военных аэродромах. Аэродромы были атакованы беспилотниками, в результате чего погибли трое военнослужащих.