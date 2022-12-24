Рухнула оборона российских войск в районе Кременной

Вооруженные Силы Украины отрезали город Кременная от Северодонецка – ожидается обрушение обороны России. ВСУ достигли полного огневого контроля за участком трассы Р-66 от Кременной к Северодонецку.

Об этом заявил известный военный эксперт Александр Коваленко.

По его оценке, после подтверждения присутствия ВСУ на этом отрезке на нескольких локациях можно констатировать серьезную логистическую проблему российских войск в районе Кременной.

"Да. Пока мы говорим об огневом контроле. Но именно с этого все начинается. Сначала огневой контроль, затем физический и... и все. Кременная на шаг ближе к освобождению, а это значит, что ВСУ на шаг ближе к обрушению обороны России на этой локации и далее с учетом шаткости общей обороны россиян", - резюмировал Коваленко.