В Службе государственной безопасности проводятся следственные действия по уголовному делу, возбужденному по фактам привлечения граждан Азербайджана для создания незаконного вооруженного формирования, специальной военной подготовки за пределами страны путем привития им радикально-экстремистских религиозных идей, совершения террористических и диверсионных актов на территории различных государств под разными именами.

Согласно сообщению СГБ, в ходе предварительного следствия были выявлены обоснованные подозрения в том, что гражданин Азербайджана Юсифов Талех Рашид оглу (1967 года рождения), используя свой личный авторитет и связи, с третьей страны вовлекал граждан Азербайджана в незаконное вооруженное формирование "Хусейниюн", созданное на территории Исламской Республики Иран, обеспечивал конфиденциальность организации и финансирование проводимой в этом направлении работы, принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования под псевдонимом Таги.