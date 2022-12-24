В Азербайджан экстрадирован вербовщик вооруженной группировки Талех Юсифов заявление СГБ
В Службе государственной безопасности проводятся следственные действия по уголовному делу, возбужденному по фактам привлечения граждан Азербайджана для создания незаконного вооруженного формирования, специальной военной подготовки за пределами страны путем привития им радикально-экстремистских религиозных идей, совершения террористических и диверсионных актов на территории различных государств под разными именами.
Согласно сообщению СГБ, в ходе предварительного следствия были выявлены обоснованные подозрения в том, что гражданин Азербайджана Юсифов Талех Рашид оглу (1967 года рождения), используя свой личный авторитет и связи, с третьей страны вовлекал граждан Азербайджана в незаконное вооруженное формирование "Хусейниюн", созданное на территории Исламской Республики Иран, обеспечивал конфиденциальность организации и финансирование проводимой в этом направлении работы, принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования под псевдонимом Таги.
Установлено, что Талех Юсифов в начале 2016 года переехал в Иран и в составе незаконного вооруженного формирования, тайно созданного им совместно с Юнисом Рафиг оглу Сафаровым (осужден), Ровшаном Эльчин оглу Асадовым и другими лицами, принимал участие в военных учениях в Сирии.
Талех Юсифов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 12.1, 279.1 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований за пределами Азербайджанской Республики, не предусмотренных законодательством) УК Азербайджана.
Было установлено, что Талех Юсифов скрывался, переехав на территорию иностранного государства, он был задержан и экстрадирован в Азербайджан в рамках процедуры взаимной правовой помощи по международному розыску. В настоящее время расследование в рамках уголовного дела продолжается.