Пашинян едет в Россию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Россию, сообщает пресс-служба правительства Армении.
Отмечается, что в рамках визита, который продлится 26-27 декабря, Пашинян примет участие в неформальном саммите государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении в рамках неформального саммита СНГ не запланирована.
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