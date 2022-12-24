Азербайджанские экоактивисты продолжают пропускать автомобили миротворцев ВИДЕО
По дороге Ханкенди - Лачин в очередной раз беспрепятственно проехали автомобили снабжения российских миротворцев.
Как сообщается, по направлению из Ханкенди в Лачин проехали 5 автомобилей российского миротворческого контингента.
Участники акции протеста не препятствуют движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.
Акция протеста на дороге Ханкенди - Лачин гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 15-й день.