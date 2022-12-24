Племянница Хаменеи объявила голодовку

Племянница верховного лидера Ирана Али Хаменеи Фариде Морадхани объявила голодовку в знак протеста против своего перевода в следственный изолятор и тюрьму Эвин. Об этом в своем твиттере сообщил брат Фариде Махмуд Морадхани.

Ранее сообщалось, что Фариде Морадхани была арестована и доставлена в тюрьму 23 ноября, когда ехала в прокуратуру.

Специальный духовный суд Ирана приговорил ее к 15 годам тюремного заключения.