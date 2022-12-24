Назим Мустафа: 499 азербайджанских сел в Западном Азербайджане лежат в руинах

Если армянская община сегодня проживает в Карабахской экономической зоне и Азербайджанское государство, как и его граждане, гарантирует безопасное проживание армян, Армения также должна признать право наших соотечественников, депортированных из Западного Азербайджана, жить на компактной территории и гарантировать их безопасность, заявил член правления общины Западного Азербайджана Назим Мустафа.

По его словам, 499 сел в Западном Азербайджане, где когда-то жили азербайджанцы, опустели и сегодня лежат в руинах.

«На сегодняшний день арменизировано 702 топонима», - отметил Мустафа.

Он также заявил, что только в Западном Зангезуре азербайджанцы компактно проживали более чем в 70 селах, а также в бассейне озера Гейча, и сегодня армяне поселились в 734 селах Западного Азербайджана, где когда-то жили наши соотечественники.