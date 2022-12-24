Назим Мустафа: 499 азербайджанских сел в Западном Азербайджане лежат в руинах
Если армянская община сегодня проживает в Карабахской экономической зоне и Азербайджанское государство, как и его граждане, гарантирует безопасное проживание армян, Армения также должна признать право наших соотечественников, депортированных из Западного Азербайджана, жить на компактной территории и гарантировать их безопасность, заявил член правления общины Западного Азербайджана Назим Мустафа.
По его словам, 499 сел в Западном Азербайджане, где когда-то жили азербайджанцы, опустели и сегодня лежат в руинах.
«На сегодняшний день арменизировано 702 топонима», - отметил Мустафа.
Он также заявил, что только в Западном Зангезуре азербайджанцы компактно проживали более чем в 70 селах, а также в бассейне озера Гейча, и сегодня армяне поселились в 734 селах Западного Азербайджана, где когда-то жили наши соотечественники.
«Как сказал президент, в целом Армения переживает период депопуляции, люди уезжают оттуда, естественного прироста населения нет, в то же время наблюдается невыносимая политическая ситуация, репрессии, фактически диктатура и экономические трудности. Поэтому мы должны работать над Концепцией возвращения в Западный Азербайджан», - сказал член правления общины.
24 декабря на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана президент Ильхам Алиев отметил необходимость разработки Концепции возвращения в Западный Азербайджан.
«Этот вопрос стоит в нашей повестке дня именно сейчас, после разрешения карабахского конфликта. Конечно, говорить об этом до разрешения карабахского конфликта, возможно, было рано. Но сегодня, на мой взгляд, мы не должны терять время. Должна быть подготовлена Концепция возвращения. Опять-таки эта Концепция, как говорится, должна быть миролюбивой. Мы должны взять приемлемые для нас положения всех международных конвенций и на этой основе требовать свои права. Концепция возвращения должна быть», - подчеркнул Алиев.