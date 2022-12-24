Гималай Мамишев обрадовал пенсионеров

Среднемесячный размер трудовых пенсий увеличился на 12 процентов, среднемесячная сумма трудовых пенсий за этот год составила 372 маната. На следующий год эта сумма прогнозируется в размере 423 манатов. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Гималай Мамишев.

Мамишев отметил, что размер пенсий по возрасту трудовых пенсий в этом году установлен в размере 399 манатов, а в следующем году прогнозируется в размере 456 манатов.

Председатель Госфонда также сообщил, что доходы Государственного фонда социальной защиты в 2022 году составили 5 млн 726,4 тыс. манатов.

По его словам, это на 548,8 млн манатов, или на 10,6% больше аналогичного показателя прошлого года.

Доходы по бюджетным организациям, сообщил Мамишев, выросли на 21,7% и составили 1 млн 695,5 тыс. манатов, по внебюджетным организациям - на 17,5% - 2 млн 885 тыс. манатов, трансферты выросли на 8,1% и составили 1 млн 132 млн манатов.