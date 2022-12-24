МИД: Россия выступает за скорейшую нормализацию азербайджано-армянских отношений

Обострение вокруг Лачинской дороги осложняет работу по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Безусловно, инциденты, подобные нынешнему обострению вокруг Лачинской дороги, не могут не осложнять фон для переговоров, в том числе по мирному договору. Российская сторона прилагает энергичные усилия в целях урегулирования ситуации «на земле». Рассчитываем на скорейшее возобновление совместной работы по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации», - отметил замглавы ведомства.