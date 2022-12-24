МИД: Россия выступает за скорейшую нормализацию азербайджано-армянских отношений
Обострение вокруг Лачинской дороги осложняет работу по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
«Безусловно, инциденты, подобные нынешнему обострению вокруг Лачинской дороги, не могут не осложнять фон для переговоров, в том числе по мирному договору. Российская сторона прилагает энергичные усилия в целях урегулирования ситуации «на земле». Рассчитываем на скорейшее возобновление совместной работы по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации», - отметил замглавы ведомства.
По его словам, «в данном случае сроки согласования документа не так важны».
«Главное, чтобы Баку и Ереван смогли выйти на взаимоприемлемое решение, которое гарантировало бы устойчивый и справедливый мир в регионе», - добавил дипломат.
Он также отметил, что российская сторона готова оказывать содействие переговорному процессу в соответствии с тем, как это зафиксировано в трехстороннем заявлении лидеров РФ, Азербайджана и Армении по итогам сочинского саммита 31 октября.