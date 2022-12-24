В России пообещали вернуться к Молдове после Украины

Обсуждать контакты в формате «5+2» по Приднестровью преждевременно, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, «будущее переговорного формата станет ясно после разрешения ситуации в Украине».

В состав формата «5+2» входят сепаратистское Приднестровье и Молдова в качестве «сторон конфликта», Россия и Украина в качестве гарантов и посредников, ОБСЕ как посредник, Евросоюз и США как наблюдатели.

По словам Галузина, сейчас главное - «возвращение конструктивного начала диалога между Кишиневом и Тирасполем».

Он также отметил «важность соблюдения достигнутых ранее договоренностей», в чем, по его словам, «пока продвижения нет».

«Остаются старые и накапливаются новые проблемы», - добавил Галузин.