Южная Корея открыла огонь по беспилотникам КНДР

Военные Республики Корея (РК) подняли авиацию в ответ на проникновение беспилотников КНДР к югу от межкорейской границы, был открыт предупредительный огонь, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов РК.

По его данным, предположительно, БПЛА КНДР были обнаружены к югу от межкорейской границы в районе 10:25 по местному времени (04:25 по Баку).

Сеул в ответ поднял военные самолеты, вертолеты и другую технику. Неясно, было ли на них вооружение.