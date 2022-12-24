В Баку судят армянского шпиона
Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался процесс в отношении гражданина Азербайджана Айдына Закиева, обвиняемого в госизмене.
Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова были уточнены анкетные данные обвиняемого.
Суд принял решение перевести Агаларова из следственного изолятора СГБ в Бакинский следственный изолятор. Затем судейская коллегия постановила провести открытое судебное следствие и назначить судебное рассмотрение на 9 января.
Айдын Закиев был арестован Службой государственной безопасности. В ходе расследования было установлено, что он согласился на тайное сотрудничество с представителями спецслужб Армении, путем выполнения заданий, передаваемых через лиц, находящихся на территории третьего государства, передал вражеской стороне полученную информацию о конкретных случаях комплектования личного состава Вооруженных сил Азербайджана, организовал распространение лживой информации в виде заранее и целенаправленно подготовленных специальных текстов, нацеленных на создание в стране конфликта на этнической почве, оказав тем самым помощь армянским спецслужбам. Закиев был привлечен к ответственности по статье 274 (государственная измена) УК Азербайджана.