В Крыму за избиение задержан представитель Кадырова

По неподтвержденной информации, вместе с Ибрагимовым оказались задержаны и четверо чеченских силовиков. Их подозревают в избиении мужчины в ресторане, вступившегося за свою девушку.

По данным канала, четверо лейтенантов и один замкомандира отряда СОБР «Ахмат» приехали в Симферополь для покупки авто. Вечером они решили отдохнуть в одном из клубов, где произошла потасовка. Утверждается, что один из них «распустил руки» по отношению к незнакомой девушке. Это увидел ее молодой человек, который начал защищать возлюбленную. После этого произошла драка.

Где чеченские силовики находятся сейчас, не уточняется. Baza пишет, что «на беседе со следователями подозреваемые пошли в отказ».

8 декабря Кадыров назначил своего представителя в Херсонской и Запорожской областях. Тогда Ибрагимова представили на встрече чеченской делегации с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.