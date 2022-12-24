Названо число получивших единовременные выплаты инвалидов Первой Карабахской войны

В Азербайджане выплачены единовременные выплаты лицам, ставшим инвалидами во время военной службы в годы Первой Карабахской войны с 1991 по 1997 год, заявил сегодня председатель Фонда Гималай Мамишев на пресс-конференции по итогам 2022 года.

Он отметил, что единовременные выплаты получили 16 679 лиц.

«Эти выплаты были произведены 441 лицу из Нахчывана и еще 1109 лицам после проверки судебного решения», - сказал он.