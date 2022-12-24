В Иране задержали британских агентов

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о выявлении и задержании в Иране лидеров группировки, которая «под началом британских спецслужб руководила подрывными действиями в стране в ходе беспорядков», пишут иранские СМИ.

«Организованная группировка под названием «Загрос», которой руководили агенты из Великобритании, и которая сформировала команду активных антиреволюционных элементов внутри и за пределами страны для руководства подрывными действиями в Иране, особенно во время недавних беспорядков, была обнаружена в результате успешной операции», - отмечается в заявлении.

Согласно заявлению, «все контакты группировки с зарубежными агентами были выявлены и заблокированы».