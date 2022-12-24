В Азербайджане состоялась церемония выпуска «Начального курса коммандос» фото
В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год состоялась церемония очередного выпуска «Начального курса коммандос», говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
На церемонии слушателям курса были переданы поздравления от руководства Минобороны. Выступившие отметили важность подобных курсов для повышения профессионального уровня и боеспособности военнослужащих, пожелали выпускникам успехов в дальнейшей службе.
Затем отличник курса прикрепил эмблему к символическому пню.
В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной, было сделано фото на память.