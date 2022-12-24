На границе Нахчывана и Турции очереди из-за «айфонов»

В пункте пропуска Дилуджу на границе Турции с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана образовались длинные очереди. Причиной тому, как ни удивительно, являются мобильные телефоны.

Так, согласно правилам, которые вступят в силу в Турции с нового, 2023 года, пошлина за ввоз незарегистрированных мобильных устройств увеличится в три раза. В настоящее время эта сумма составляет 2 732 турецких лиры. С 1 января она превысит 6 тысяч лир. При этом налог, взимаемый с граждан за выезд из страны, также будет удвоен — со 150 до 300 лир. По этой причине жители близлежащих районов, таких как Ардаган, Эрзурум, Карс, Агры, Эрзинджан, едут в Нахчыван, чтобы получить IMEI-код для своих «айфонов».

Сообщается, что таможенники с трудом справляются с массовым транзитом из Турции в Нахчыван и обратно. Длинные очереди и хаос турки создают и на границе с Грузией - также из-за мобильных телефонов. В Батуми и Тбилиси «айфоны» продаются по цене на 1000 долларов ниже, чем в Турции - вследствиие обесценивания турецкой лиры и увеличения пошлин. Цена модели iPhone 14 в Турции на данный момент находится в пределах 1600-1700 долларов.

Перед пунктом пропуска «Сарп» на границе между Турцией и Грузией образовались длинные очереди. Если раньше пересечение границы пешком занимало 6-7 минут, а теперь этот срок увеличился до 3-4 часов.