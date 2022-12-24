Акар: ООН, США и Россия выгораживают Армению

30 лет территории Азербайджана были под оккупацией, но ни ООН, ни США, ни Россия, ни Франция ничего не сделали для решения конфликта, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«А сейчас они занимаются выгораживанием Армении», - добавил Акар.

По его словам, французы «увидели, чем им обернулась поддержка террористов», имея в виду курдов, которые устроили погромы в Париже. «Они пригрели змею на груди, и змея ужалила их. Надеюсь, отныне французы сделают правильные выводы и прекратят поддерживать террористов», - сказал турецкий министр.