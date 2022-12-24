Глава разведки: Украина вернет Крым силой и дипломатией

Украина вернет Крым комбинированным путем – и силой и дипломатией, уверен начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", - сказал Буданов украинским СМИ.

Глава разведки подчеркнул, что Украина вернет назад все утраченные территории. Он напомнил, что Украина – это страна, признанная в границах 1991 года, а кто с этим не согласен, тот не соглашается с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с новыми основами ООН.