Брат опального экс-посла Армении назначен министром юстиции
Григор Минасян назначен министром юстиции, соответствующий указ подписал президент Армении Ваагн Хачатурян.
В воскресенье стало известно, что Минасян снят с должности заместителя министра, он временно возглавлял ведомство после ухода Карена Андреасяна.
Минасян - брат опального экс-посла Армении в Ватикане, зятя экс-президента Сержа Саргсяна - Микаела Минасяна. В 2013-2017 годах Григор Минасян был членом Совета старейшин Еревана от Республиканской партии.
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