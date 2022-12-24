Банк Республика в канун Нового года исполнил желания малообеспеченных семей в Нахчыване
Банк Республика, один из ведущих банков Азербайджана, регулярно реализующий социальные проекты в стране, в рамках программы самозанятости с целью улучшения социального обеспечения малоимущих семей продолжает поддержку уязвимых групп населения, которые желают заняться предпринимательской деятельностью.
В этот раз банк перед Новым годом исполнил желание малообеспеченных семей, проживающих в Шарурском и Ордубадском районах Нахчывана. Так, банк безвозмездно предоставил гражданам, желающим заняться предпринимательством, инкубатор для бройлеров, автослесарное оборудование, а также скот и корма для создания животноводческих ферм, тем самым простимулировав их к началу предпринимательской деятельности.
В рамках проекта самозанятости Банк Республика уже безвозмездно предоставил активы более 100 безработным, инвалидам, семьям шехидов и ветеранам войны в регионах страны, а также в Баку. Проект осуществлен в рамках меморандума о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения, Центробанком Азербайджана и Ассоциацией банков Азербайджана для оказания помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах банка в Facebook, Instagram, Linkedin или же позвонив в Call Center банка по номеру 144.