Иран продолжает угрожать Украине

Иран не принимает участия в войне России с Украиной. Ответственность за угрожающую риторику от любого органа в отношении Ирана в связи с военным конфликтом будет возложена на Украину, предупредил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

«...Мы отвергаем обвинения украинского руководства. Вновь подчеркиваю: мы не принимаем участия в конфликте в Украине и готовы помочь решению кризиса и установлению мира в этой стране… Мы считаем безответственной угрожающую риторику, от какого бы органа она ни исходила, и возлагаем ответственность за юридические и политические последствия таких заявлений на правительство Украины», - сказал Насер Канаани, которого цитируют российские СМИ.

Ранее иранский журналист Реза Аббаси пригрозил Киеву последствиями в случае атаки на Тегеран. «Малейшее действие, угрожающее безопасности иранского народа, вернет Киев в доиндустриальную эпоху. Это не угроза, это предупреждение», - высказался Аббаси.

24 декабря советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Иран собирается нарастить поставки дронов в Россию. Он призвал уничтожить иранские заводы по производству дронов и арестовать поставщиков беспилотников.