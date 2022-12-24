Симоньян: Россия бомбит Украину «без удовольствия»

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян считает, что Россия бомбит Украину «без удовольствия».

В эфире российского телеканала Симоньян предложили обратиться к украинцам. Сначала она заявила, что граждан Украины якобы обманывают. Затем стала утверждать, что россияне совсем не радуются «прилетам» по украинской инфраструктуре.

«Я хочу, чтобы люди на Украине знали, что я не знаю ни одного человека в России (включая, возьму на себя смелость, Путина Владимира Владимировича), которому то, что сейчас происходит, доставляло бы удовольствие. Который кайфовал бы: «Ах, ты смотри, еще долбанули по Киеву, вырубили, еще там несколько детей без света посидят!» Нет», - сказала главред RT.