Алиев в Санкт-Петербурге фото
26 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, где примет участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ, сообщает официальный сайт главы государства.
В аэропорту «Пулково-2» Ильхама Алиева встречали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и другие официальные лица.
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