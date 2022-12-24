В Грузии предложили вариант урегулирования азербайджано-армянских отношений

Грузия хочет внести вклад в урегулирование армяно-азербайджанских отношений посредством межпарламентских усилий, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая на церемонии открытия «Конференции послов-2022» по итогам текущего года в Тбилиси.

Он сказал, что добиться мира в регионе можно совместными межпарламентскими усилиями.

«Помимо продолжающейся широкомасштабной войны в Украине, в нашем регионе (в этом году) тоже не было мира. Совместными межпарламентскими усилиями с Азербайджаном и Арменией мы хотим внести вклад в мир и стабильность, которые являются главным условием развития нашего региона», - сказал спикер парламента.